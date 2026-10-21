Минобороны: ВС России поразили в Полтаве склад для хранения дронов ВСУ

Российские военные нанесли удар по складскому комплексу хранения беспилотников большой и средней дальности в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что минувшей ночью военные ударили по портовой инфраструктуре Украины, электроподстанциям, логистическим центрам и задействованным в интересах ВСУ морским судам.

В Киеве под атаку попала электроподстанция ПС-330 «Нивки», обеспечивающая функционирование логистических центров и предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

На переходе морем в порт Одесса ВС России поразили морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы для боевиков ВСУ.

Ранее бомбардировщик Су-34 авиабомбами накрыл пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности войск «Запада». В конце августа экипаж Су-34 сбросил авиабомбы ФАБ-500Т по пункту временной дислокации украинской армии.