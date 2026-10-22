ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

В ночь на 22 октября российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, военные применили высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники. Под удар попали предприятия, которые производят и хранят крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности.

Кроме того, российские силы поразили объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и портовой инфраструктуры в Одесской области. Минобороны также сообщило об ударах по морским судам, которые используют в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее бойцы ВС России уничтожили склад для хранения украинских дальних БПЛА в Полтаве. Кроме того, они атаковали порты и электроподстанции Украины.