ВС России ударили по вагонному депо «Полтава» на Украине

Российские военные нанесли удары беспилотниками по портам и объектам железнодорожной инфраструктуры Украины, в том числе по вагонному депо «Полтава». Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, на территории депо ВСУ хранили и ремонтировали военную технику.

Под удары также попал порт Вилково в Одесской области. Там уничтожили два пункта дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянку и место хранения БЭК. Помимо этого, бойцы ВС России атаковали портовую инфраструктуру, которая обеспечивала подготовку катеров к применению.

«Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

Накануне российские военные нанесли удары по электроподстанциям ПС-330 «Новокиевская» и ПС-330 «Житомирская».