360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России ударили по вагонному депо «Полтава» на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по портам и объектам железнодорожной инфраструктуры Украины, в том числе по вагонному депо «Полтава». Об этом сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, на территории депо ВСУ хранили и ремонтировали военную технику.

    Под удары также попал порт Вилково в Одесской области. Там уничтожили два пункта дислокации операторов безэкипажных катеров, стоянку и место хранения БЭК. Помимо этого, бойцы ВС России атаковали портовую инфраструктуру, которая обеспечивала подготовку катеров к применению.

    «Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

    Накануне российские военные нанесли удары по электроподстанциям ПС-330 «Новокиевская» и ПС-330 «Житомирская».

    Читайте также

    В Киеве все три ТЭЦ перестали вырабатывать энергию

    ВС России нанесли массированный удар по центру обработки данных в Киеве

    Дроновод «Центра» отправил БПЛА в пике и поразил блиндаж ВСУ с высоты 800 м

    В Киеве все три ТЭЦ перестали вырабатывать энергию

    ВС России нанесли массированный удар по центру обработки данных в Киеве

    Дроновод «Центра» отправил БПЛА в пике и поразил блиндаж ВСУ с высоты 800 м