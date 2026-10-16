Герасимов доложил о наступлении российских войск, штурмовики у Краматорска

Войска группировки «Центр» 16 октября освободили Доброполье. Военные России продолжают успешное продвижение и на других участках линии боевого соприкосновения, доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его слова привела в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Доброполье перешло под полный контроль российских сил. В населенном пункте продолжаются ограниченные операции по выявлению оставшихся украинских солдат. Те прячутся в подвалах.

Штурмовики «Центра», добавил Валерий Герасимов, успешно продвигаются в сторону Александровки. Освободить удалось уже село Первомайское и поселок Сергеевка.

В Белозерское также вошли передовые группы войск России. В этом поселке идут уличные бои.

С начала осени только группировка «Центр» освободила 15 населенных пунктов. Еще в девяти поселках бои продолжаются — в числе прочих штурмовики действуют в Райском и Святогоровке.

Южная группировка российских сил ведет сейчас наиболее напряженные боевые действия. Эти подразделения действуют уже в границах главного укрепрайона ВСУ в ДНР, Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации.

В июле 2026 года штурмовики ВС России освободили Константиновку. После этого под контроль России перешел город Алексеево-Дружковка.

ВСУ не удалось удержать и юг самой Дружковки. Здесь начались интенсивные уличные бои. Российские военные вышли на окраины Краматорска.

Кроме того, штурмовые подразделения 3-й армии наступают в Николаевке — пригороде Славянска. По словам главы Генштаба, под контролем российских сил находится более половины территории этой точки.

Всего с начала 2026 года российские военные освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.