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    Важные бои и окраины Краматорска. Генштаб раскрыл детали успешного наступления российских войск

    Герасимов доложил о наступлении российских войск, штурмовики у Краматорска

    Фото: РИА «Новости»

    Войска группировки «Центр» 16 октября освободили Доброполье. Военные России продолжают успешное продвижение и на других участках линии боевого соприкосновения, доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его слова привела в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

    Доброполье перешло под полный контроль российских сил. В населенном пункте продолжаются ограниченные операции по выявлению оставшихся украинских солдат. Те прячутся в подвалах.

    Штурмовики «Центра», добавил Валерий Герасимов, успешно продвигаются в сторону Александровки. Освободить удалось уже село Первомайское и поселок Сергеевка.

    В Белозерское также вошли передовые группы войск России. В этом поселке идут уличные бои.

    С начала осени только группировка «Центр» освободила 15 населенных пунктов. Еще в девяти поселках бои продолжаются — в числе прочих штурмовики действуют в Райском и Святогоровке.

    Южная группировка российских сил ведет сейчас наиболее напряженные боевые действия. Эти подразделения действуют уже в границах главного укрепрайона ВСУ в ДНР, Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации.

    В июле 2026 года штурмовики ВС России освободили Константиновку. После этого под контроль России перешел город Алексеево-Дружковка.

    ВСУ не удалось удержать и юг самой Дружковки. Здесь начались интенсивные уличные бои. Российские военные вышли на окраины Краматорска.

    Кроме того, штурмовые подразделения 3-й армии наступают в Николаевке — пригороде Славянска. По словам главы Генштаба, под контролем российских сил находится более половины территории этой точки.

    Всего с начала 2026 года российские военные освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

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