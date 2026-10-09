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    ВСУ на расстоянии минируют улицы в Константиновке

    Минобороны: ВСУ на расстоянии минируют улицы в Константиновке

    Фото: РИА «Новости»

    ВСУ посредством тяжелых беспилотников дистанционно минируют городские улицы в Константиновке ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В министерстве показали кадры из освобожденной Константиновки, сделанные бойцами 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск.

    На них военные в закрепленных районах города проверяли постройки на территориях промпредприятий, дворов и автодорог на присутствие неразорвавшихся снарядов или следов дистанционного минирования, которое по-прежнему могут проводить тяжелые коптеры ВСУ на расстоянии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные воздушным тараном уничтожили вражеские коптеры на Краснолиманском направлении. В тот момент бойцы находились на круглосуточном боевом дежурстве.

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