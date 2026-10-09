Командиры 58-й бригады ВСУ вымогают деньги у подчиненных, обвиняя их в пьянстве

Командиры 58-й отдельной мотопехотной бригады Украины на Харьковском направлении обвинили подчиненных в пьянстве, чтобы вымогать у них деньги. Тех, кто отказался платить, отправляют на штурмовые задачи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командиры с целью вымогательства денежных средств безосновательно обвиняют подчиненных в пьянстве, а в случае отказа платить — отправляют в „мясной штурм“», — сказал источник журналистов.

Ранее стало известно, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев приказал уничтожать дезертиров и уклонистов и пытал провинившихся военных — приковывал их наручниками к «деревьям правды».

До этого появилась информация, что боевики ВСУ в Запорожской области просили сослуживцев убить их, потому что на позициях были слишком тяжелые условия — отсутствовали еда и вода.