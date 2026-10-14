Михалков призвал простить уехавших с началом СВО россиян при признании ошибки

Жителей России, которые покинули страну с началом специальной военной операции, но потом признали свою ошибку, стоит простить. Об этом заявил в беседе с ТАСС режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: „Я ошибалась“ или „Я понял“. Можно простить? Конечно», — отметил режиссер.

Однако совсем другого отношения заслуживают те, кто в эмиграции просто остался на мели и теперь жалуется, как там плохо, добавил Михалков.

«За что боролись, на то и напоролись, ребята», — сказал он.

Ранее Михалков назвал СВО божьим посланием для пробуждения России. По словам режиссера, после ее начала многие очнулись от морока.