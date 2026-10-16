360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов в зоне СВО с начала года

    Фото: РИА «Новости»

    С начала 2026 года российские военные освободили 310 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «С начала этого года уже освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов», — отметил глава России.

    На сегодняшнем совещании обсудят обстановку в полосах ответственности группировок войск «Север» и «Юг», оценят результаты выполнения боевых задач и перспективах на осенне-зимний период. Также рассмотрят вопросы обеспечения войск, рассказал российский лидер.

    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с командным составом.

    Читайте также

    ВС России освободили Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области

    МО сообщило о боях за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резникова

    ВС России поразили логистический центр в Николаевской области

    ДСНС Украины

    ВС России освободили Лидино в ДНР и Никольское в Запорожской области

    МО сообщило о боях за освобождение Варваровки, Николаевки, Лобановки и Резникова

    ВС России поразили логистический центр в Николаевской области

    ДСНС Украины