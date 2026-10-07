В зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки украинские боевики понесли серьезные потери. Российские военнослужащие уничтожили 113 тяжелых боевых мультикоптеров и пять станций спутниковой связи Srarlink, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра «Запада» Ивана Бигму.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, четыре барражирующих боеприпаса и 113 тяжелых боевых мультикоптеров противника», — сказал он.

Бигма добавил, что бойцы «Запада» также вскрыли и поразили 57 пунктов управления БПЛА и пять станций спутниковой связи Srarlink. Кроме того, российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов, три единицы мототехники, моторную лодку и 46 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Ранее бойцы «Запада» сорвали ротацию украинских боевиков в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.