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    Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 113 тяжелых мультикоптеров ВСУ

    Бигма: бойцы «Запада» поразили 57 пунктов управления БПЛА и 5 станций Srarlink

    Фото: РИА «Новости»

    В зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки украинские боевики понесли серьезные потери. Российские военнослужащие уничтожили 113 тяжелых боевых мультикоптеров и пять станций спутниковой связи Srarlink, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра «Запада» Ивана Бигму.

    «Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, четыре барражирующих боеприпаса и 113 тяжелых боевых мультикоптеров противника», — сказал он.

    Бигма добавил, что бойцы «Запада» также вскрыли и поразили 57 пунктов управления БПЛА и пять станций спутниковой связи Srarlink. Кроме того, российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов, три единицы мототехники, моторную лодку и 46 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

    Ранее бойцы «Запада» сорвали ротацию украинских боевиков в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР.

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