Необходимо тщательно расследовать, какую роль сыграл Starlink в атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР, приведшей к гибели детей. Об этом заявила американская журналистка Сара Билс в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, важно выяснить, что SpaceX знает об использовании своих технологий в подобных атаках и кто управлял беспилотником с антенной Starlink.

«Мы говорим о погибших детях. Почему никто не требует ответов?» — отметила Билс, добавив, что западные СМИ недостаточно освещают эту трагедию.

Журналистка недоумевает, почему никто не проводит серьезное международное расследование произошедшего. Она предположила, что одна из причин — большое влияние Илона Маска, владельца одной из крупнейших соцсетей.

В мае группа из 50 иностранных журналистов посетила место теракта и осмотрела разрушения. Репортерам продемонстрировали фрагменты ударных беспилотников, включая установленную на одном из них антенну Starlink.