Минобороны: ВС России освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на этом участке отличились подразделения группировки войск «Центр».

Также ранее Минобороны сообщило, что подразделения «Севера» сжимают кольцо окружения в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения военные освободили населенные пункты Резниково и Купино.

Российский лидер Владимир Путин заявлял об окружении группы ВСУ численностью порядка двух тысяч человек на северо-востоке Харьковской области.

Ранее стало известно, что ВС России авиаударом ликвидировали склад ВСУ с боеприпасами около Великого Бурлука в Харьковской области. После поражения вторичная детонация на объекте продолжалась более трех часов.