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    Украинский солдат пригрозил дезертирством из-за голода

    РИА «Новости»: бойцы ВСУ пожаловались на боли в желудке из-за нехватки провизии

    Фото: РИА «Новости»

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины подолгу остаются на позициях без провизии. В одном из радиоперехватов боец предупредил командира, что его группа отступит при первой возможности. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Российские военные перехватили разговор бойца и командира с позывным Питон. Мужчина жаловался на нехватку еды и проблемы со здоровьем.

    «Мы физически уже не вытягиваем такие сроки нахождения на позициях, у нас ухудшается здоровье. У всех болят желудки, они сами себя едят. Мы не хотим от язвы загнуться», — сказал он.

    Боец попросил передать командованию, что нынешних поставок недостаточно. Он предупредил, что при наступлении пасмурной погоды группа уйдет с позиции.

    Ранее стало известно о вымогательствах в одном из украинских подразделений. Командиры обвиняли подчиненных в пьянстве и требовали денег.

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