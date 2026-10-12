Украинский солдат пригрозил дезертирством из-за голода

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подолгу остаются на позициях без провизии. В одном из радиоперехватов боец предупредил командира, что его группа отступит при первой возможности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российские военные перехватили разговор бойца и командира с позывным Питон. Мужчина жаловался на нехватку еды и проблемы со здоровьем.

«Мы физически уже не вытягиваем такие сроки нахождения на позициях, у нас ухудшается здоровье. У всех болят желудки, они сами себя едят. Мы не хотим от язвы загнуться», — сказал он.

Боец попросил передать командованию, что нынешних поставок недостаточно. Он предупредил, что при наступлении пасмурной погоды группа уйдет с позиции.

Ранее стало известно о вымогательствах в одном из украинских подразделений. Командиры обвиняли подчиненных в пьянстве и требовали денег.