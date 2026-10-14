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    В Самарской области при атаке БПЛА несколько жилых домов получили повреждения

    Губернатор Бусаргин: в Балаково, предварительно, погиб человек из-за атаки БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    В городе Балаково Саратовской области, по предварительным данным, в результате атаки беспилотников погиб человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    Также, по данным главы региона, в ходе атаки повреждения получили несколько жилых домов. На месте работают все оперативные службы.

    Этой же ночью, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников ВСУ. Начиная с полуночи, за три часа на подлете к Москве уничтожили более 70 аппаратов.

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