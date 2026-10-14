Силы ПВО с полуночи отразили атаку 75 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки беспилотников ВСУ. С полуночи по направлению к Москве летели 75 таких аппаратов, следует из сообщений столичного мэра Сергея Собянина в телеграм- канале .

В 0:29 Собянин рассказал о четырех беспилотниках, которые сбили системы ПВО. Аппараты летели в сторону Москвы. Примерно через час военные нейтрализовали еще 16 БПЛА на том же направлении.

В 2:26 глава Москвы сообщил о том, что ПВО Минобороны ликвидировали 10 украинских беспилотников. Затем российские бойцы отразили атаку еще 45 БПЛА Украины.

К местам падения обломков летательных аппаратов уже прибыли сотрудники экстренных служб.

С 23:47 до 00:00 силы противовоздушной обороны сбили 30 украинских БПЛА, летевших к Москве.