Легковые автомобили бойцам СВО отправили из Красногорска

В Красногорске военнослужащим передали два легковых автомобиля по адресному запросу участника специальной военной операции. Машины предназначены для выполнения боевых задач, где особенно важны скорость и маневренность.

По словам участников СВО, автомобили с хорошими скоростными характеристиками необходимы для выполнения задач в условиях активного применения беспилотников.

Ключи от автомобилей бойцам передал глава городского округа Дмитрий Волков. Перед отправкой он осмотрел технику и пообщался с военнослужащими.

«Машины сейчас нужны с хорошей скоростью, потому что дроны достигают скорости 150 км/ч. Это облегчит выполнение боевых задач, поставленных перед нами. Очень весомая и необходимая вещь», — сказал участник СВО Дмитрий Сизинцев.

Перед отправкой автомобили освятили. Кроме того, машины загрузили гуманитарной помощью, которую забрали в Центре поддержки участников СВО. В груз вошли строительные материалы, генератор, продукты питания и средства личной гигиены.

В Красногорске поддержку военнослужащих и их семей называют одним из приоритетных направлений работы муниципальных властей. Регулярные встречи с бойцами и добровольцами позволяют определять актуальные потребности и оказывать необходимую помощь.