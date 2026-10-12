Силы ПВО России уничтожили 33 беспилотника за 12 часов

За 12 часов дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России .

Цели перехватывали с 08:00 по 20:00 по московскому времени. Дроны сбивали над четырьмя регионами — Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областями.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 151 беспилотник Украины над российскими регионами.