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    ПВО сбили 113 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов

    Минобороны сообщило о перехвате 113 дронов над регионами России за 12 часов

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили 113 беспилотников, запущенных с территории Украины в период с 8:00 до 20:00 четверга, 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве заявили, что летательные аппараты перехватили при попытке атаки на Белгородскую, Брянскую, Курскую области, Курскую и Орловскую области.

    Также системы противовоздушной обороны сработали в Свердловской, Тюменской и Омской областях.
    Кроме того вражеские летательные аппараты перехватили в московском регионе, Башкортостане, Крыму и над акваторией Черного моря.

    В ночь на четверг, 8 октября, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 399 украинских беспилотников.

    В пресс-службе Минобороны заявили, что летательные аппараты сбили в Татарстане, Башкирии и Крыме, московском регионе, Брянской, Белгородской, Ульяновской, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Саратовской областях.

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