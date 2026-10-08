ПВО сбили 113 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов

Минобороны сообщило о перехвате 113 дронов над регионами России за 12 часов

Дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили 113 беспилотников, запущенных с территории Украины в период с 8:00 до 20:00 четверга, 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что летательные аппараты перехватили при попытке атаки на Белгородскую, Брянскую, Курскую области, Курскую и Орловскую области.

Также системы противовоздушной обороны сработали в Свердловской, Тюменской и Омской областях.

Кроме того вражеские летательные аппараты перехватили в московском регионе, Башкортостане, Крыму и над акваторией Черного моря.

В ночь на четверг, 8 октября, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над российскими регионами 399 украинских беспилотников.

В пресс-службе Минобороны заявили, что летательные аппараты сбили в Татарстане, Башкирии и Крыме, московском регионе, Брянской, Белгородской, Ульяновской, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Саратовской областях.