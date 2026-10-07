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    Силы ПВО за день сбили 59 БПЛА ВСУ в небе над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 59 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня, с 08:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военнослужащие сбили вражеские беспилотники в небе над Крымом и акваторией Черного моря. Силы ПВО также ликвидировали украинские БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные атаковали беспилотником гражданский автомобиль, погибли отец с 15-летней дочерью. Сиротами остались 12 детей.

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