Российские беспилотники поразили огневые позиции ВСУ в Запорожской области

Минобороны показало кадры удара дронов по позициям ВСУ в Запорожской области

Запущенные бойцами группировки «Восток» беспилотники поразили огневые позиции украинских боевиков с автоматическими гранатометами и минометами в Запорожской области. Видео ударов опубликовала пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники взрывают оружие боевиков, сбежавших с позиций.

«Круто работают: дроноводы группировки „Восток“ сожгли автоматические гранатометы и минометы на позициях ВСУ в Запорожской области», — говорится в подписи к видео.

В воскресенье, 11 октября, пресс-служба Минобороны сообщила об ударе по позициям украинских операторов беспилотников в Запорожской области.

В ведомстве заявили, что обстрел противника провел расчет гаубиц Д-30 группировки войск «Восток». Координаты спрятавшегося в лесополосе противника артиллеристам передали разведчики.