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    Северный мост в Киеве закрыли сетками от беспилотников

    Moahim
    Фото: Moahim/Википедия

    Власти Киева закрыли поврежденный ударами беспилотников Северный мост антидроновыми сетками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По данным редакции, на выходных переправа дважды подверглась массированным ударам летательных аппаратов и получила значительные повреждения.

    Кроме Северного моста, под ударами оказались еще две переправы через Днепр, что привело к транспортному коллапсу во всей украинской столице.

    В пресс-службе Минобороны заявили, что мосты в Киеве поразила отдельная бригада «Варяг». В ведомстве подчеркнули, что украинские власти использовали переправы для переброски войск и поставки вооружений для украинских боевиков.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии 360.ru отметил, что самыми важными стали удары по Южному мосту. Он пояснил, что он входит в маршрут, по которому через Польшу на Украину доставляют западное вооружение.

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