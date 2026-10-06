Северный мост в Киеве закрыли сетками от беспилотников

Власти Киева закрыли поврежденный ударами беспилотников Северный мост антидроновыми сетками. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

По данным редакции, на выходных переправа дважды подверглась массированным ударам летательных аппаратов и получила значительные повреждения.

Кроме Северного моста, под ударами оказались еще две переправы через Днепр, что привело к транспортному коллапсу во всей украинской столице.

В пресс-службе Минобороны заявили, что мосты в Киеве поразила отдельная бригада «Варяг». В ведомстве подчеркнули, что украинские власти использовали переправы для переброски войск и поставки вооружений для украинских боевиков.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии 360.ru отметил, что самыми важными стали удары по Южному мосту. Он пояснил, что он входит в маршрут, по которому через Польшу на Украину доставляют западное вооружение.