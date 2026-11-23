В ДНР грузовик попал под удар украинского беспилотника на трассе в районе населенного пункта Многополье, но смог проехать более пяти километров, спасаясь от повторной вражеской атаки. Об этом РИА «Новости» рассказал сам водитель.

Грузовик перевозил продукты. По словам водителя, первый украинский БПЛА атаковал его в районе Многополья, чуть дальше находился второй. Мужчина резко повернул у города Иловайска. Даже успел отцепить полуприцеп.

«Тягач спасли. Дронов три было, один в асфальт попал», — сказал водитель.

В агентстве уточнили, что расстояние от места первого попадания вражеского БПЛА до места конечной остановки грузовика составило около семи километров. Большое количество продуктов в полуприцепе было уничтожено.

Ранее в ЛНР украинские неонацисты атаковали грузовик с продуктами, погибли водитель и экспедитор.