Дрон-камикадзе убил 52-летнего жителя Брянской области, ехавшего на мопеде

В Брянской области при атаках дронов погиб мужчина и пострадал пенсионер

В Брянской области за сутки погиб один человек и еще один пострадал из-за атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук .

В районе населенных пунктов Брахлов и Октябрь дрон-камикадзе атаковал 52-летнего мужчину, который ехал на мопеде. В результате атаки потерпевший скончался.

В селе Лобановка беспилотник ударил по легковому автомобилю, которым управлял 74-летний мужчина. Водитель получил ранения, ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Возле деревни Романовка Клетнянского района взорвалось неустановленное взрывное устройство, при этом повреждения получили машина и прицеп, люди не пострадали. Предположительно взрывное устройство сбросили с беспилотника.

По словам губернатора, в районе деревни саперы обнаружили и обезвредили 42 противопехотные мины. А у деревни Синицкое обезвредили еще 24 мины.

Ранее в лесу Брянской области от взрыва погиб мужчина. Он пытался разобрать украинский беспилотник.