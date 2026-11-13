360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дрон-камикадзе убил 52-летнего жителя Брянской области, ехавшего на мопеде

    В Брянской области при атаках дронов погиб мужчина и пострадал пенсионер

    Фото: РИА «Новости»

    В Брянской области за сутки погиб один человек и еще один пострадал из-за атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    В районе населенных пунктов Брахлов и Октябрь дрон-камикадзе атаковал 52-летнего мужчину, который ехал на мопеде. В результате атаки потерпевший скончался.

    В селе Лобановка беспилотник ударил по легковому автомобилю, которым управлял 74-летний мужчина. Водитель получил ранения, ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

    Возле деревни Романовка Клетнянского района взорвалось неустановленное взрывное устройство, при этом повреждения получили машина и прицеп, люди не пострадали. Предположительно взрывное устройство сбросили с беспилотника.

    По словам губернатора, в районе деревни саперы обнаружили и обезвредили 42 противопехотные мины. А у деревни Синицкое обезвредили еще 24 мины.

    Ранее в лесу Брянской области от взрыва погиб мужчина. Он пытался разобрать украинский беспилотник.

    Читайте также

    Осколки БПЛА попали на крышу многоэтажки во Всеволжске под Петербургом

    ВС России поразили за ночь завод БПЛА, 4 электроподстанции и сухогруз

    Два жителя ЛНР получили ранения при атаках ВСУ

    Боец рассказал, как выжил под атакой четырех FPV-дронов и трех гексакоптеров «Баба-Яга»

    Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 95 тяжелых коптеров и 39 НРТК ВСУ

    Ночью над Ленинградской областью сбили 146 дронов

    Песков указал на слаженную работу омбудсменов России и Украины в Алешках

    ПВО за сутки сбила 903 беспилотника и четыре ракеты «Нептун» в зоне СВО

    ВС России атаковали бензовозы ВСУ под Ирпенем

    Два человека погибли из-за атаки БПЛА в Смоленской области

    Прием членов семей участников СВО прошел в Солнечногорске

    Ночью над Ленинградской областью сбили 92 дрона