Российские военные нанесли удар по электроподстанции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, речь идет об объекте мощностью 330 киловольт в населенном пункте Каменская. Эта подстанция обеспечивала работу предприятий украинской военной промышленности.

Также российские беспилотники атаковали морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В ночь на 22 ноября бойцы ВС России нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины в Запорожской и Одесской областях.

Помимо этого, военные поразили объекты нефтеперерабатывающего завода, дата-центр и локомотив на железнодорожном перегоне, которые ВСУ использовали в своих интересах. Боевую задачу выполнили при помощи беспилотников «Герань».

За день до этого под удар попало место совещания высокопоставленных представителей украинской армии.