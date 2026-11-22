Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что вражеские летательные аппараты уничтожали в период с 08:00 до 20:00 воскресенья, 22 ноября. Украинские беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.

В ночь на воскресенье дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 170 украинских беспилотников. В Минобороны сообщили, что летательные аппараты перехватили над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским Краем и Крымом.