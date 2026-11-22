Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в «Макс» .

В селе Беломестном дрон ударил по коммерческому объекту. Мужчину с осколочными ранениями ягодичной области и бедра отвезли во вторую городскую больницу Белгорода.

Взрывом повредило фасад, окна, оборудование и две легковушки. В селе Веселая Лопань беспилотник атаковал маршрутный автобус. Один из пассажиров получил ранение шеи.

В Шебекино дрон ранил мужчину в нижнюю челюсть, еще одна женщина пострадала от акубаротравмы. Обоим оказали медицинскую помощь. В разных селах области беспилотники также повредили частные дома, автомобили, линию электропередачи и объекты инфраструктуры.

Накануне на Кубани в результате ударов ВСУ пострадали пять человек.