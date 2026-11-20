Пасечник заявил о гибели двух и ранении пятерых жителей после ударов ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по перевозившему продукты питания грузовику на участке дороги Луганск — Счастье. От полученных ранений на месте скончались водитель и экспедитор машины. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник .

Он добавил, что за минувшие сутки ранения получили еще пять мирных жителей, трое из которых находились за рулем.

В Новопсковском округе под удар украинских боевиков попала легковушка, в которой пострадал водитель. Также ранения получил шофер «Газели» от атаки беспилотника на трассе Белокуракино — Белолуцк. Еще один теракт украинские боевики провели в отношении водителя бензовоза.

Также пострадали двое прохожих в Троицком и Краснодонском муниципальных округах, где под удары украинских боевиков попали магазин и остановка.

В ночь на пятницу, 20 ноября, украинские боевики нанесли массированный удар по домам поселка Юбилейного в Луганске. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, под завалами нашли тела трех погибших, еще одного вытащили живым, пятеро получили ранения.