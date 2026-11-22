Ночью на 22 ноября дежурные силы ПВО перехватили 170 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА противника уничтожали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей.

Также перехват дронов вели над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что ВС России за сутки ликвидировали 1015 боевиков ВСУ. Из них более 355 уничтожили бойцы группировки войск «Центр».

Также подразделения «Востока» и «Днепра» уничтожили до 205 украинских военных.