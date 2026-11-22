ВС России поразили электростанцию в Запорожье, обеспечивающую ВПК Украины
Ночью на 22 ноября российские бойцы нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В результате поразить удалось электростанцию «Правобережная» в Запорожье, которая обеспечивала подачу энергии предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
Также в Одесской области в порту «Килия» российские бойцы ударили по объектам портовой инфраструктуры, которая использовалась для доставки военных грузов ВСУ.
Помимо этого, на переходе морем на северо-востоке от Одессы ВС России поразили сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинских боевиков.
Ранее стало известно, что ночью на 22 ноября дежурные силы ПВО перехватили 170 украинских БПЛА в небе над российскими регионами.