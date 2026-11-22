Ночью на 22 ноября российские бойцы нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате поразить удалось электростанцию «Правобережная» в Запорожье, которая обеспечивала подачу энергии предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Также в Одесской области в порту «Килия» российские бойцы ударили по объектам портовой инфраструктуры, которая использовалась для доставки военных грузов ВСУ.

Помимо этого, на переходе морем на северо-востоке от Одессы ВС России поразили сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинских боевиков.

Ранее стало известно, что ночью на 22 ноября дежурные силы ПВО перехватили 170 украинских БПЛА в небе над российскими регионами.