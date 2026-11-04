В Брянской области беспилотник взорвался над микроавтобусом

В Брянской области беспилотник атаковал гражданский микроавтобус. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук .

Происшествие случилось около поселка Выгоничи. Дрон взорвался над машиной, которая ехала по трассе «Брянск-Новозыбков».

В результате пострадал 30-летний пассажир. Его с осколочными ранениями доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 709 украинских БПЛА над российскими регионами.

Во время ночной атаки в Адыгейске получил повреждения логистический центр Ozon. По предварительной информации, никто не пострадал.

Накануне в Белгородской области ВСУ нанесли удар по микроавтобусу с детьми. В результате ранения получили женщина, 16-летний подросток, а также девочки пяти и 10 лет. Всех пострадавших госпитализировали.