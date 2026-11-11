В Белгородской области при ударе беспилотника по автомобилю погиб мужчина
В Белгородской области при ударах ВСУ погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил в «Максе» региональный оперштаб.
В селе Головчино Грайворонского округа украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, находившийся внутри мужчина скончался, женщину с контузией доставили в Борисовскую районную больницу.
Еще по одной машине беспилотник ВСУ ударил в поселке Волоконовка Волоконовского округа, автомобилисту посекло осколками предплечье и лицо. Ему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Также в области налеты вражеских БПЛА повредили жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили жителей.
Ранее при атаке беспилотника в ДНР пострадали пять пассажиров автобуса Москва-Горловка. Раненых горловчан доставили в больницу.