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    В Белгородской области при ударе беспилотника по автомобилю погиб мужчина

    Фото: РИА «Новости»

    В Белгородской области при ударах ВСУ погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом сообщил в «Максе» региональный оперштаб.

    В селе Головчино Грайворонского округа украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, находившийся внутри мужчина скончался, женщину с контузией доставили в Борисовскую районную больницу.

    Еще по одной машине беспилотник ВСУ ударил в поселке Волоконовка Волоконовского округа, автомобилисту посекло осколками предплечье и лицо. Ему оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

    Также в области налеты вражеских БПЛА повредили жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили жителей.

    Ранее при атаке беспилотника в ДНР пострадали пять пассажиров автобуса Москва-Горловка. Раненых горловчан доставили в больницу.

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