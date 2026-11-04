«Калитка-КА» и «Зверобой» прикроют заводы. Систему впервые показали публике

Концерн «Калашников» в Подмосковье показал универсальную модель эшелонированной системы прикрытия стратегических объектов от массированных налетов беспилотников. В ней используются последние разработки оружейников. Что представляет собой новинка и насколько она эффективней других вооружений — в материале 360.ru.

Как защитить предприятие от беспилотников Презентация прошла на Международном дне военного журналиста на подмосковном полигоне. Универсальную модель эшелонированной системы прикрытия критически важных объектов и боевые возможности новейших комплексов поражения представили публике впервые.

Интересно Модель прикрытия включает автоматизированную систему «Калитка-КА» и комплекс ПВО «Зверобой».

Они работают в мобильной связке. Если вражеские дроны преодолеют первую линию обороны, следом подключится вторая. Если же им не удастся сбить все цели, в дело вступят расчеты со спаренными пулеметами Калашникова и автоматчики с АК-47. Свою эффективность комплексы уже показали в зоне СВО. Первые образцы отправили на фронт во второй половине сентября. Автоматизированная система «Калитка-КА» Комплекс предназначен для борьбы со всеми типами БПЛА, включая малозаметные и реактивные. Его основная сила сконцентрирована в закрепленном на поворотной станине пулемете Калашникова танковом.

Фото: Концерн «Калашников» / Telegram

Выпускается в стационарном и мобильном вариантах, например, для установки на болотоход. Захватывает и ведет цель с использованием искусственного интеллекта. Оснащение «Калитка-КА»: пулемет Калашникова танковый калибра 7,62 миллиметра;

радиолокационная станция дальностью обнаружения до 30 километров;

электронный блок управления турелью;

оптико-электронный блок с камерами, лазерным дальномером и тепловизором;

пульт дистанционного управления. Журналистам показали работу комплекса. Данные с радара о вражеском беспилотнике передаются в пункт управления. Комплекс самостоятельно захватывает цель, турель разворачивается к ней автоматически. Оператор, управляющий «Калитка-КА» с ноутбука, принимает решение открыть огонь либо нет, если это свой дрон либо цель определена ошибочно. Комплекс ПВО «Зверобой» Внешне похож на клетку с дронами, которая устанавливается на пикап. Поражает вражеские БПЛА высокоскоростными FPV-перехватчиками с боевой частью «Кракен», по три в каждом из трех блоков.

Фото: Концерн «Калашников» / Telegram

«Зверобой» работает круглосуточно и независимо от погоды. Оснащение комплекса ПВО «Зверобой»: автоматизированное рабочее место наземной станции управления;

система оптического целеуказания;

три пусковых контейнера с девятью дронами-перехватчиками «Кракен»;

цифровой ретранслятор;

радиолокационная система. Оператор следит за небом, и когда на расстоянии до шести километров показываются БПЛА самолетного типа или FPV-дроны, дает команду открыть огонь. Клетка открывается, и необходимое количество «жужжалок» взмывает в небо. Сблизившись с целью, они автоматически подрываются. Эффективность новых систем ПВО от концерна «Калашников» Отличие «Калитки-КА» от «Зверобоя» в том, что если первый бьет по дронам из артиллерийских систем, которые с помощью радиолокационных станций наводятся на цель в автоматическом режиме, то второй использует дрон-перехватчик. Об этом сообщил Елене Кононовой в эфире 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Фото: Концерн «Калашников» / Telegram

«На сегодняшний день эта система „Калитка-КА“ как раз позволяет в автоматизированном режиме поражать беспилотники, которые угрожают тем же самым НПЗ, мостам либо каким-то еще предприятиям, связанным с энергетикой», — сказал он. Оба комплекса применяют машинное зрение. Кнутов сравнил его с принципом работы камеры мобильного телефона, когда область автофокуса движется за объектом.

«Калитка-КА» и «Зверобой» работали по дронам типа «Лютый». Он напоминает FP-1 и FP-2, дальность большая, порядка тысячи километров. <…> Эта цель достаточно сложная для обнаружения, перехвата и уничтожения, но системы показали себя очень эффективно. Юрий Кнутов Военный эксперт, историк войск ПВО

Система машинного зрения уже используется в РЛС и дронах. Кнутов заявил, что ее применение в новых комплексах очень сильно упростит работу операторов и повысит защищенность объектов. Многопульные патроны для сбивания БПЛА «Калашников» не ограничился «Калиткой-КА» и «Зверобоем». Концерн представил в Подмосковье также многопульные патроны калибра 5,45 миллиметра. Собеседник 360.ru сообщил, что они используются мобильными огневыми группами, защищающими стратегические объекты от налетов дронов. Разработчики поместили в гильзу не один, а три поражающих элемента друг за другом. В полете патрон разделяется на части.

Фото: Концерн «Калашников» / Telegram

«Можно иметь два магазина: один с обычными боеприпасами, другой с этими особыми патронами. Подобного рода боеприпасы они, конечно, в первую очередь нужны как раз тем военнослужащим, которые входят в состав мобильных огневых групп», — сказал Кнутов. Уникальные патроны гораздо более эффективны для сбивания БПЛА, чем обычные. По информации военного эксперта, вероятность поражения многопульными патронами возрастает практически в два раза, а дальность достигает 100-150 метров.