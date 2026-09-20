За день системы ПВО сбили 112 беспилотников над территорией России

Дежурные системы ПВО в течение дня сбили или подавили 112 украинских беспилотников самолетного типа. Данные предоставило Минобороны РФ в телеграм-канале .

Сводка ведомства относится к периоду с 08:00 до 20:00. Украинские беспилотники уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

За минувшую ночь силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на российские регионы и сбили 1110 беспилотников. Над Ростовской областью сбили около 120 беспилотников ВСУ.

Массированной атаке подверглось Подмосковье, силы ПВО и РЭБ сбили или подавили 249 БПЛА в 17 округах. Погибли два человека — в Софьино Раменского округа и в Орехово-Зуевском округе.