В Киеве знают, как достичь устойчивого мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, украинские власти отлично понимают, что именно нужно сделать, чтобы закончить конфликт.

«В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения, для того чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру», – отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков указал, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться как в экономике, так и на фронте.