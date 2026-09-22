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    Песков заявил, что Киев знает, как выйти на дорогу к устойчивому миру

    Песков: Киев знает, как выйти на дорогу к устойчивому миру

    Фото: РИА «Новости»

    В Киеве знают, как достичь устойчивого мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

    По его словам, украинские власти отлично понимают, что именно нужно сделать, чтобы закончить конфликт.

    «В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения, для того чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру», – отметил официальный представитель Кремля.

    Ранее Песков указал, что ситуация на Украине продолжает ухудшаться как в экономике, так и на фронте.

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