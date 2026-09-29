Автомобиль и 300 кг гумпомощи отправили бойцам СВО из Солнечногорска

Солнечногорцы подготовили около 300 килограммов помощи для участников СВО. Очередную партию гуманитарного груза сформировали 28 сентября в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.

В ближайшее время конвой доставит вещи и оборудование на Курско-Белгородское направление, в Луганскую и Донецкую народные республики.

К сбору присоединились Управление образования, школьная общественность, активисты «Молодой гвардии Единой России» и жители округа, которые постоянно участвуют в гуманитарных инициативах. Общий вес отправки составил около 300 килограммов. Для военнослужащих подготовили медикаменты, теплую одежду, продукты длительного хранения, антидроновые одеяла, генераторы и теплогенераторы.

Вместе с грузом бойцам передадут автомобиль «Газель». Его приобрели при поддержке Героя России, военного медика Людмилы Болилой, предпринимательницы Ирины Мартин и благотворителя, пожелавшего сохранить анонимность.

«За последний месяц мы организовали около пяти отправок гуманитарной помощи, и нынешняя стала самой крупной. Отдельно хочу отметить передачу автомобиля: транспорт на постоянной основе необходим бойцам для доставки воды и боеприпасов на линию боевого соприкосновения и выполнения других задач. Благодарим всех, кто помогает нам поддерживать военнослужащих», — отметила советник главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Участники СВО и их семьи могут получить в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска психологическую и юридическую помощь. Здесь также содействуют в реабилитации, адаптации, оформлении льгот, поиске работы и повышении квалификации. Адрес организации: улица Красная, дом 22а, ТЦ «Солнечный», 1-й этаж. Желающие присоединиться к команде Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска могут позвонить по номеру +7(996)966-33-70.