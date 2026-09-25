Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Павлово-Посадского округа

Груз сформировали по конкретным запросам и отправили 24 сентября. Адресную помощь получат военнослужащие-земляки, а также дети и семьи, оставшиеся без кормильца.

В составе конвоя — продукты и вещи первой необходимости, подобранные так, чтобы помощь пришла вовремя и точно туда, где она особенно важна. Отправили самое необходимое не только для бойцов, но и для мирных жителей Белгородской, Луганской и Донецкой областей.

В сборе и загрузке участвовали волонтеры и молодогвардейцы, депутатский корпус и сторонники партии «Единая Россия», Совет ветеранов и многие неравнодушные жители округа. Работа шла слаженно: каждый внес свой вклад, и именно из таких совместных усилий складывается настоящая поддержка.

Очередная отправка помощи стала еще одним подтверждением единства и отзывчивости жителей муниципалитета.