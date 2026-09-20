Массированную атаку БПЛА отразили в Ростовской области
Прошедшей ночью в Ростовской области отразили атаку около 120 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
БПЛА сбили в городе Каменске-Шахтинском, а также в Чертковском, Веселовском, Миллеровском, Шолоховском, Морозовском, Тарасовском, Кашарском, Азовском, Орловском и Аксайском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.
Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглась Московская область. Силы ПВО и РЭБ сбили 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Андрей Воробьев.