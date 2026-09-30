Высокотехнологичное оборудование передали в зону СВО из Клина

В Клину состоялась гуманитарная акция по сбору оборудования для участников специальной военной операции, организованная движением «Народный фронт». Инициативу пожарно-спасательного отряда № 13 и территориального отдела надзорной деятельности МЧС поддержали в администрации городского округа, сообщили в ведомстве.

На передовую отправили современные квадрокоптеры, которые позволяют проводить разведку, оценивать обстановку и корректировать действия подразделений, что напрямую способствует сохранению жизней бойцов. Для спасателей поддержка защитников стала продолжением профессионального призвания.

«Для сотрудников 13-го ПСО понятие „долг“ не ограничивается служебными инструкциями. Это готовность действовать в любых условиях и умение объединять вокруг себя неравнодушных людей ради общей цели», — отметил начальник Клинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Нестругин.

Сотрудники органов надзорной деятельности также продемонстрировали высокую социальную ответственность, а совместная работа подразделений МЧС стала примером слаженности.

Организаторы поблагодарили всех участников сбора, подчеркнув, что сила общества заключается в сплоченности. Переданная техника в ближайшее время поступит в боевые подразделения.