ВС России поразили под Одессой пункт, пропускавший на Украину оружие из ЕС
Минобороны: под Одессой поражен портовый пункт, пропускавший на Украину оружие
Российские военные в ходе ночных ударов поразили портовый пункт в Одесской области, через который Украине поступали боеприпасы и оружие из Европы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В результате ударов поражен портовый пункт в населенном пункте Вилково», — заявили в ведомстве.
Кроме того, военные атаковали автомобильный мост в Маяках Одесской области, который боевики ВСУ использовали для переброски военных грузов.
Также в акватории Черного моря ВС России поразили морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения.
Минобороны ранее сообщало, что в Киеве поврежден центр обработки данных «Космонова». Он обеспечивал поддержку систем спутниковой связи Starlink и работу мобильного интернета для ВСУ.