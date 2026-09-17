Российские беспилотники поразили два танкера с грузами для ВСУ

Российские военные нанесли удары беспилотниками по портам и морским судам с военным грузом для ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Один из ударов пришелся по территории порта Черноморск в Одесской области. Он расположен на берегу Черного моря и входит в число крупнейших портовых узлов региона.

В момент атаки там находился сухогруз. Судно перевозило продукцию военного назначения. В результате попадания беспилотника транспорт был поражен.

Второй сухогруз подбили прямо в море. Корабль доставлял военное имущество и снаряжение для обеспечения украинских подразделений. Судно следовало в порт Измаил, ключевой логистический хаб Украины для речных и морских перевозок.

Кроме того, 17 сентября расчет одной из бригад группировки «Запад» ликвидировал систему HIMARS американского производства на Харьковском направлении. Российские военные использовали «Торнадо-С». Также ВКС России ударили по живой силе ВСУ у Сердобино.