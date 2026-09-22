Командир группы ВС России эвакуировал почти тысячу военнослужащих

Российский военнослужащий Андрей Котов эвакуировал около тысячи человек из зоны боевых действий, прежде чем получил тяжелое ранение и лишился ноги. Об этом бывший командир группы рассказал в интервью РИА «Новости» .

В 2025 году Котов служил на Покровском направлении. Во время выполнения боевого задания он получил несколько ранений при двух атаках украинских беспилотников. Военнослужащего комиссовали после ампутации ноги.

«Поначалу я был водителем эвакуации <…> Потом, когда стал командиром, были тяжелые задания, где нужно самому присутствовать и принимать решения непосредственно в районе боевых действий. Много эвакуировал — около тысячи человек», — рассказал Котов.

После демобилизации он освоил работу механика протезно-ортопедических изделий. Сейчас бывший военнослужащий трудится в профильном республиканском центре и помогает людям, которые получили тяжелые ранения.

Ранее младший сержант ВС России Ильнур Хисматов сорвал подготовку атаки на российские позиции, уничтожив пятерых участников украинской диверсионно-разведывательной группы.