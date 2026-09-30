ВСУ атаковали Трубчевск в Брянской области, пострадали 12 человек

Ковальчук: из-за атаки по Трубчевску в Брянской области пострадали 12 человек

Из-за атаки ВСУ по Трубчевску Брянской области пострадали 12 человек. Среди них — семеро студентов, один находится в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук .

По городу ударили беспилотниками. Пострадавшим оказывают медпомощь, их доставили в больницу.

Ранее стало известно, что средства ПВО за ночь сбили 384 украинских БПЛА над Россией. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ВСУ атаковали регион с помощью дронов, нейтрализовали более 30 беспилотников. Налеты отразили в Каменске-Шахтинском и шести районах области.

В результате ЧП произошло возгорание сухой травы. Обошлось без пострадавших.