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    ВСУ атаковали Трубчевск в Брянской области, пострадали 12 человек

    Ковальчук: из-за атаки по Трубчевску в Брянской области пострадали 12 человек

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за атаки ВСУ по Трубчевску Брянской области пострадали 12 человек. Среди них — семеро студентов, один находится в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    По городу ударили беспилотниками. Пострадавшим оказывают медпомощь, их доставили в больницу.

    Ранее стало известно, что средства ПВО за ночь сбили 384 украинских БПЛА над Россией. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ВСУ атаковали регион с помощью дронов, нейтрализовали более 30 беспилотников. Налеты отразили в Каменске-Шахтинском и шести районах области.

    В результате ЧП произошло возгорание сухой травы. Обошлось без пострадавших.

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