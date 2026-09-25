Мирошник: Украина перестанет быть угрозой для России только в одном случае

Украина перестанет представлять угрозу для России только в том случае, если у нее не будет военных и финансовых возможностей. Об этом ИС «Вести» рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«Пусть занимается своим процветанием, восстановлением и заботой о национальных интересах своих людей, а не играет в игры, которые навязываются европейцами, да и всем коллективным Западом, пытающимся воевать против России», – сказал он.

По мнению Мирошника, урегулирование конфликта возможно исключительно через конкретные и жесткие механизмы: Россия уже прошла через взаимодействие с Украиной, которая манипулирует договоренностями.

Ранее Мирошник объяснил стратегию киевского режима, назвав ее «катастрофой за деньги ЕС»: западные страны спонсируют достижения военно-промышленного комплекса Украины.