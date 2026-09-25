Путин заявил, что Украина бессильна перед «Геранями»

Украина не смогла найти способ противодействия беспилотникам «Герань». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на полях XII Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Его слова привели на сайте Кремля.

Говоря об ответе российских военных на атаки ВСУ, глава государства отметил, что Киев запросил перемирие. По словам Путина, украинская сторона, вероятно, стремилась добиться прекращения ударов беспилотников.

«Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных „Гераней“, против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», — сказал президент.

В ходе той же беседы Путин заявил, что Россия рассчитывала вернуться к переговорам с Украиной после выборов. Однако в единый день голосования ВСУ предприняли попытку ударить по Москве и атаковать избирательные участки.