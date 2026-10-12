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    Над Московским регионом уничтожили 16 беспилотников

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 беспилотников в Московском регионе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

    «Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

    Вчера днем и вечером Собянин сообщил о 23 дронах, уничтоженных на подлете к столице. Он отметил, что на места падения обломков отправились сотрудники экстренных служб.

    Вечером 11 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что над Центральной Россией и приграничными регионами за день ликвидировали 112 беспилотников. БПЛА в том числе уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, а также Крымом и Московским регионом.

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