360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Боец СВО рассказал, что служит в одном подразделении с отцом

    Российский боец заявил, что служит с отцом в одной батарее ВС РФ под Волчанском

    Фото: РИА «Новости»

    Наводчик орудия с позывным Русский, выполняющий задачи в группировке войск «Север», рассказал, что несет службу в одной батарее с отцом — они вместе ликвидируют противника в «волчанском котле» Харьковской области. Об этом Русский заявил в беседе с РИА «Новости».

    Наводчик 130-миллиметровой пушки М-46 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса объяснил, что расчет ликвидирует выявленные воздушными разведчиками опорные пункты, места запуска дронов и склады ВСУ с обеих сторон котла.

    «На данном направлении мне удалось работать в одном расчете вместе со своим отцом. Он у меня командир орудия. На дисциплину это никак не влияет. Что говорит, то выполняется», — сказал военный.

    Русский подчеркнул, что бойцы пресекают попытки врага вырваться из кольца, а также уничтожают вражеские бронетранспортеры и пехоту, ведут контрбатарейную борьбу. Это необходимо для продвижения вперед с меньшим сопротивлением, действия украинских боевиков подавляют еще на моменте зарождения идеи контратаки.

    Читайте также

    Ефрейтор Беляев в одиночку потушил пожар и спас тяжелораненого товарища

    ВС России поразили логистический центр в Николаевской области

    ДСНС Украины

    ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

    Ефрейтор Беляев в одиночку потушил пожар и спас тяжелораненого товарища

    ВС России поразили логистический центр в Николаевской области

    ДСНС Украины

    ВС России освободили два населенных пункта в ДНР