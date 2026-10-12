Российский боец заявил, что служит с отцом в одной батарее ВС РФ под Волчанском

Наводчик орудия с позывным Русский, выполняющий задачи в группировке войск «Север», рассказал, что несет службу в одной батарее с отцом — они вместе ликвидируют противника в «волчанском котле» Харьковской области. Об этом Русский заявил в беседе с РИА «Новости» .

Наводчик 130-миллиметровой пушки М-46 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса объяснил, что расчет ликвидирует выявленные воздушными разведчиками опорные пункты, места запуска дронов и склады ВСУ с обеих сторон котла.

«На данном направлении мне удалось работать в одном расчете вместе со своим отцом. Он у меня командир орудия. На дисциплину это никак не влияет. Что говорит, то выполняется», — сказал военный.

Русский подчеркнул, что бойцы пресекают попытки врага вырваться из кольца, а также уничтожают вражеские бронетранспортеры и пехоту, ведут контрбатарейную борьбу. Это необходимо для продвижения вперед с меньшим сопротивлением, действия украинских боевиков подавляют еще на моменте зарождения идеи контратаки.