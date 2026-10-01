Силы ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 22 беспилотника ВСУ над Тульской областью. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«За прошедшую ночь в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 22 украинских беспилотника», — написал он.

Миляев отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле тоже не зафиксировали.

Накануне вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО сбили и подавили 123 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в период с 08:00 до 20:00.

Дроны сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тюменской, Орловской и Смоленской областей, а также над Пермским краем, Крымом, Московским регионом и акваторией Черного моря.