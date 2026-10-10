ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области

Ковальчук: в Брянской области нарушено ж/д сообщение после атаки БПЛА

Дроны самолетного типа повредили железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области. В результате пострадало полотно, сообщил в телеграм-канале губернатор Егор Ковальчук.

По его словам, в результате ЧП нарушилось сообщение по маршруту Брянск — Унеча — Гомель. Поезд Москва — Новозыбков проследует до станции Брянск-Орловский, откуда пассажиров доставят автобусами через Выгоничи, Почеп, Унечу и Клинцы.

На линии задействуют восемь автобусов. В обратном направлении организуют аналогичную схему. Поезд Минск — Адлер направят по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский, после чего он отправится обратно.

«Сроки восстановления определят после комплексного обследования подразделениями РЖД», — добавил Ковальчук.

На участке Брянск — Унеча — Брянск пригородные поезда пойдут до станции Выгоничи. Дальше пассажиров перевезут автобусами до Брянска-Орловского. Автобусами также обеспечат сообщение между Брянском, Выгоничами, Почепом, Унечей, Клинцами, Новозыбковом и Злынкой.

Ранее стало известно, что атака беспилотников повлияла на движение 25 поездов в Ростовской области.