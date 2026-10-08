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    Штаб обороны ДНР призвал жителей Славянска и Дружковки эвакуироваться в Донецк

    Фото: РИА «Новости»

    В ДНР запустили программу для жителей оккупированных ВСУ городов. Региональный штаб обороны призвал жителей Славянска, Доброполья, Краматорска и Дружковки эвакуироваться.

    «Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже», — заявили в штабе.

    Там подчеркнули, что по прибытии в Донецк специалисты решат их вопросы с недвижимостью. Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья, жителям рекомендовали написать в чат-бот КДДС.

    Там нужно будет указать свои личные и контактные данные, а также точный адрес жилья. Кроме того, прикрепить необходимые документы, которые позволят дистанционно поставить на учет как нуждающихся в жилье. Затем потребуется следовать инструкциям и покинуть район боевых действий.

    Ранее зампред правительства ДНР Илья Емельянов сообщал, что жители Константиновки смогут получить компенсации за утраченное жилье от боевых действий лишней бюрократии, в том числе обследования пострадавших мест.

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