Штаб обороны ДНР призвал жителей Славянска и Дружковки эвакуироваться в Донецк

В ДНР запустили программу для жителей оккупированных ВСУ городов. Региональный штаб обороны призвал жителей Славянска, Доброполья, Краматорска и Дружковки эвакуироваться.

«Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже», — заявили в штабе.

Там подчеркнули, что по прибытии в Донецк специалисты решат их вопросы с недвижимостью. Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья, жителям рекомендовали написать в чат-бот КДДС.

Там нужно будет указать свои личные и контактные данные, а также точный адрес жилья. Кроме того, прикрепить необходимые документы, которые позволят дистанционно поставить на учет как нуждающихся в жилье. Затем потребуется следовать инструкциям и покинуть район боевых действий.

Ранее зампред правительства ДНР Илья Емельянов сообщал, что жители Константиновки смогут получить компенсации за утраченное жилье от боевых действий лишней бюрократии, в том числе обследования пострадавших мест.