При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 человек
При атаках ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки ранения получили 16 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
По его словам, пострадавшие есть в шести округах: Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
Всего за сутки ВСУ 130 раз атаковали регион. Противник шесть раз обстреливал территорию из РСЗО и артиллерии, трижды сбрасывал взрывные устройства с дронов. Силы ПВО сбили и подавили 192 беспилотника.
Всего минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 479 украинских БПЛА.
После ударов ВСУ во Владимирской области около пяти тысяч жителей остались без электричества из-за повреждения двух подстанций. Там же под удар попал дата-центр «Яндекса».