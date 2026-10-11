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    При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 человек

    Фото: РИА «Новости»

    При атаках ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки ранения получили 16 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

    По его словам, пострадавшие есть в шести округах: Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

    Всего за сутки ВСУ 130 раз атаковали регион. Противник шесть раз обстреливал территорию из РСЗО и артиллерии, трижды сбрасывал взрывные устройства с дронов. Силы ПВО сбили и подавили 192 беспилотника.

    Всего минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 479 украинских БПЛА.

    После ударов ВСУ во Владимирской области около пяти тысяч жителей остались без электричества из-за повреждения двух подстанций. Там же под удар попал дата-центр «Яндекса».

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