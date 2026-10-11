При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 человек

При атаках ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки ранения получили 16 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев .

По его словам, пострадавшие есть в шести округах: Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

Всего за сутки ВСУ 130 раз атаковали регион. Противник шесть раз обстреливал территорию из РСЗО и артиллерии, трижды сбрасывал взрывные устройства с дронов. Силы ПВО сбили и подавили 192 беспилотника.

Всего минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 479 украинских БПЛА.

После ударов ВСУ во Владимирской области около пяти тысяч жителей остались без электричества из-за повреждения двух подстанций. Там же под удар попал дата-центр «Яндекса».