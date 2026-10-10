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    ВС России поразили объекты украинской портовой инфраструктуры

    МО: ВС России поразили объекты украинской портовой инфраструктуры и морские суда

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что цели задействовали для военных задач боевиков ВСУ.

    «В результате удара поразили морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее грузы военного назначения в порт „Одесса“», — заявил в Минобороны.

    В пятницу, 9 октября, Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Кияница в Сумской области. В министерстве отмечали, что поселок перешел под контроль штурмовиков группировки войск «Север».

    В период с 3 по 9 октября действующие в зоне проведения специальной операции российские войска нанесли семь групповых и один массированный удар.