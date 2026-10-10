ВС России поразили объекты украинской портовой инфраструктуры

Российские военные минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что цели задействовали для военных задач боевиков ВСУ.

«В результате удара поразили морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее грузы военного назначения в порт „Одесса“», — заявил в Минобороны.

В пятницу, 9 октября, Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Кияница в Сумской области. В министерстве отмечали, что поселок перешел под контроль штурмовиков группировки войск «Север».

В период с 3 по 9 октября действующие в зоне проведения специальной операции российские войска нанесли семь групповых и один массированный удар.